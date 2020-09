Dl Agosto, Confindustria: “Risposta inadeguata” (Di martedì 1 settembre 2020) Audizione al Senato di Confindustria sul dl Agosto: “Bisogna modificare subito la rotta”. ROMA – Audizione al Senato di Confindustria sul dl Agosto. La Direttrice Generale, Francesca Mariotti, ha duramente attaccato il Governo. “Gli interventi d’urgenza non delineano ancora una risposta adeguata alle esigenze congiunturali e quelle di ripresa e crescita – le parole dell’imprenditrice riportate da teleborsa.it – l’efficacia delle misure introdotte rispetto a un sistema economico la cui tenuta complessiva è messa a dura prova dalla crisi. Queste carenze rischiano di avere pesanti ripercussioni su cittadini e imprese, se non si modifica da subito la rotta“. Borse 1 settembre 2020 La ripartenza difficile dell’economia viene confermata anche ... Leggi su newsmondo

AGI - Misure ancora troppo "assistenziali", frammentate e senza di una chiara visione di fondo. Confindustria richiama il governo, e stavolta sottolineando che i provvedimenti adottati finora per far ...