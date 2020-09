DayDreamer – Le Ali del Sogno, mercoledì 2 settembre: Sanem gelosa di Can e Gemze (Di martedì 1 settembre 2020) Cinquantaseiesimo appuntamento con DayDreamer – Le Ali del Sogno Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni di DayDreamer – Le Ali del Sogno, il popolare sceneggiato di Canale 5 che ha come protagonisti assoluti Can Yaman e Demet Ozdemir. Gli spoiler della prossima puntata rivelano che Can sarà impegnato con la nuova campagna pubblicitaria. Fabbri si presenterà nella sua azienda per parlare con Sanem e chiedere a quest’ultima di lavorare con lui. Il Divit avrà una discussione con lui, ma alla fine la Aydin accetterà perché vedrà il fotografo prendere un appuntamento con Gamze. Enzo Fabbri si presenta in azienda per parlare con Sanem Le anticipazioni del 56esimo episodio di DayDreamer – Le Ali del ... Leggi su kontrokultura

