Covid: torna dalla Sardegna positivo ma nessuno lo avverte (Di martedì 1 settembre 2020) “Meno male che sono stato previdente mettendomi in auto-quarantena, altrimenti ancora oggi e, per le due settimane che sono passate dal mio rientro dalla Sardegna, sarei andato in giro da positivo Covid asintomatico”. Questa è la storia di Giulio, 25 anni, al rientro dalle vacanze in Sardegna. Quella raccontata da Giulio, 25 anni, dal suo … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Covid torna Covid, isolati a Santo Stefano: torna a casa anche la madre La Nuova Sardegna Covid-19, otto nuovi casi in provincia di Latina. Contagiata famiglia a Minturno

LATINA – Due casi a Latina, due ad Aprilia, altrettanti a Cori e uno a Terracina. Sono i nuovi contagi da Covid-19 registrati dalla Asl di Latina (di questi due con link dalle Marche e uno dalla Roman ...

Rientro a scuola, la data d’inizio spacca l’Italia: al centro Nord si torna in classe il 14, al Sud dieci giorni dopo

Che l’anno scolastico cominci in ordine sparso è ormai una certezza. La data unitaria del 14 settembre, proposta dalle Regioni e accettata dalla ministra Lucia Azzolina a metà giugno, non coinvolgerà ...

