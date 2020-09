Covid, positive figlia e compagna di Federico Fashion Style (Di martedì 1 settembre 2020) La settimana scorsa la notizia della positività al Covid di Federico Fashion Style. Nelle ultime ore la conferma che anche la figlia di 3 anni ha contratto il Coronavirus. Le sue condizioni sono buone, è infatti asintomatica, ma dovrà rispettare i canonici 14 giorni di isolamento prima di poter ripetere il tampone. Discorso che vale anche per la compagna di Federico Fashion Style, Letizia, anche lei positiva al test anti Covid e con qualche sintomo. Entrambe probabilmente sono state contagiate dal famoso hair stylist, ammalatosi durante i giorni trascorsi in Sardegna. L’annuncio della notizia direttamente tramite un post Instagram della compagna di Federico ... Leggi su bloglive

Paolo65497103 : RT @Dov_EL: In Svezia circa 3.700 persone sono risultate erroneamente positive al COGLIONAVIRUS a causa di una partita difettosa di tamponi… - MenegazziMarina : RT @Dov_EL: In Svezia circa 3.700 persone sono risultate erroneamente positive al COGLIONAVIRUS a causa di una partita difettosa di tamponi… - marinabrill : RT @Dov_EL: In Svezia circa 3.700 persone sono risultate erroneamente positive al COGLIONAVIRUS a causa di una partita difettosa di tamponi… - Donatel58978575 : RT @WCostituzione: @Casellabooksweb Non sono negazionista, ma sottoscrivo la rinuncia alle cure sperimentali come quelle ricevute da person… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid positive Nove persone risultate positive al Covid 19 in un centro di accoglienza a Pietraperzia. il Fatto Nisseno Covid, positive figlia e compagna di Federico Fashion Style

La settimana scorsa la notizia della positività al Covid di Federico Fashion Style. Nelle ultime ore la conferma che anche la figlia di 3 anni ha contratto il Coronavirus. Le sue condizioni sono buone ...

Bollettino coronavirus: un nuovo caso in provincia. Nessun guarito e decesso

PIEMONTE – Sono 14 le persone che hanno sconfitto il Covid-19 in Piemonte e comunicati oggi dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Questo fa si che da inizio pandemia i pazienti risultati negativ ...

La settimana scorsa la notizia della positività al Covid di Federico Fashion Style. Nelle ultime ore la conferma che anche la figlia di 3 anni ha contratto il Coronavirus. Le sue condizioni sono buone ...PIEMONTE – Sono 14 le persone che hanno sconfitto il Covid-19 in Piemonte e comunicati oggi dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Questo fa si che da inizio pandemia i pazienti risultati negativ ...