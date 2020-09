Charlie Hebdo ripubblica le vignette su Maometto alla vigilia del processo: “Non chineremo mai la testa” (Di martedì 1 settembre 2020) “Non chineremo mai la testa, non rinunceremo mai”. Laurent Sourisseau spiega così le ragioni che, da direttore di Charlie Hebdo, lo hanno spinto a ripubblicare le contestate vignette di Maometto, che ne avevano fatto un bersaglio del terrorismo islamico. Sourisseau, in arte Riss, è il direttore della rivista satirica dove il 7 gennaio 2015 i fratelli Said e Cherif Kouachi fecero irruzione uccidendo 12 persone. Da allora lui, che rimase ferito alla spalla destra, divenne direttore sostituendo Charb, morto nell’attentato. Come gesto di solidarietà e in difesa della libertà di stampa, Il Fatto Quotidiano decise di allegare al giornale la prima edizione della rivista dopo la strage. Per lo staff di ... Leggi su ilfattoquotidiano

