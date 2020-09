C’è l’ufficialità, la Roma “preferisce” Montero a Inzaghi (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Da un ex juventino a un altro. La Roma ha deciso di rivedere la scaletta delle proprie amichevoli, comunicando al Benevento l’annullamento del test in programma per sabato prossimo a Trigoria. L’assenza dei nazionali e le quattro positività riscontrate nel gruppo hanno convinto Paulo Fonseca a un approccio più soft per la sua squadra, preferendo non misurarsi subito con una prossima avversaria in serie A. “Silurato” Pippo Inzaghi, costretto adesso a guardarsi intorno per organizzare un altro test, i capitolini hanno bussato alle porte della Sambenedettese. Sarà la formazione guidata da Paolo Montero a varcare sabato i cancelli del centro tecnico della Roma e ad affrontare i giallorossi. Gli annunci ufficiali, a conferma di una ... Leggi su anteprima24

