Cantù-Olimpia Milano in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Supercoppa A1 2020 (Di martedì 1 settembre 2020) Acqua S.Bernardo Cantù e AX Armani Exchange Milano si affrontano nella seconda giornata del girone A della Supercoppa 2020 di Serie A1. Nuovo derby tra le due compagini che si sono affrontate soli pochi giorni fa con larga vittoria dell’Olimpia. Si gioca al PalaDesio casa di Cantù che ha perso contro Brescia nell’ultima gara giocata, Milano è invece reduce da una vittoria larghissima contro Varese. La palla a due del confronto è stata fissata per le ore 19.00 di martedì 1 settembre. La sfida non sarà trasmessa in tv e la visione sarà disponibile in esclusiva streaming su Eurosport Player. Martedì 1 settembre, Ore 19.00 – Acqua S.Bernardo Cantù-AX Armani Exchange ... Leggi su sportface

