Calciatori del Napoli nei cassonetti | società infuriata

La dirigenza del Napoli ha pubblicato alcuni tweet per rispondere alle polemiche sulla crioterapia nei cassonetti. Il Napoli torna al centro delle polemiche. La squadra si trova in ritiro a Castel Di Sangro, e non a Dimaro come gli anni scorsi, per prepararsi alla prossima stagione calcistica. Alcuni media però hanno riportato la notizia secondo cui i Calciatori della squadra partenopea stanno facendo la crioterapia dopo gli allenamenti dentro alcuni cassonetti. Nella foto rimbalzata sui social infatti si vedono alcuni giocatori che si immergono in dei bidoni della spazzatura riempiti di acqua e ghiaccio. Sono in molti ad accusare la società di non avere nessun interesse per i propri giocatori.

