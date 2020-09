Bollettino Covid 1 settembre: 978 positivi, 8 decessi (Di martedì 1 settembre 2020) Covid – Il ministero della salute ha diramato il Bollettino aggiornato delle ultime 24 ore. Ieri la quota nei nuovi contagi era scesa sotto quota mille casi accertati. Trend confermato anche oggi. Il mese di settembre inizia con 978 casi positivi in più rispetto a ieri, sei morti e 291 guariti. I casi attuali di positività accertata in tutta Italia sono quindi 26754. Piemonte tra le regioni che fanno registrare zero decessi rispetto a ieri. Salgono ancora invece i contagi in Calabria, +22 in confronto al Bollettino di 24 ore fa. Sono 242 i casi in Lombardia, con due morti, in Campania diminuzione dei nuovi positivi accertati, con 102 contagiati in più rispetto a ieri. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid Coronavirus 1 settembre, bollettino covid di oggi. Emilia Romagna, dati in diretta Il Resto del Carlino Coronavirus, in Sardegna individuati 50 nuovi contagiati

CAGLIARI (ITALPRESS) - Sono 2.243 i casi di positivita' al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unita' di crisi regionale si regis ...

