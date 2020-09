Biodigestore in zona Asi, Ruggiero (Pd) contro Barone: “Dimissioni o revoca” (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiProsegue la polemica determinata dalla possibile realizzazione di un Biodigestore nella zona industriale di Ponte Valentino. A intervenire è nuovamente Giuseppe Ruggiero, consigliere provinciale del Partito Democratico. Nel suo mirino c’è Luigi Barone, presidente del consorzio Asi. Scrive Ruggiero: “Ormai la polemica sta raggiungendo livelli insostenibili per la nostra Provincia e per la città di Benevento. Delibere contraddittorie, imprenditori che minacciano di lasciare Benevento, filiere messe in pericolo da un’immagine contorta del Sannio che tali insediamenti potrebbero produrre, sono tutti elementi che invitano ad una attenta valutazione e su cui il Presidente della Provincia di Benevento non può tacere, come invece sta ... Leggi su anteprima24

