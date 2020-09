Astralis, luci e ombre: meno 4 milioni di euro nell’ultimo semestre, ma i ricavi da sponsorizzazione sono aumentati (Di martedì 1 settembre 2020) Il team danese Astralis Group, famoso per essere la prima organizzazione di esports a condurre un’offerta pubblica iniziale (IPO) nel novembre 2019, ha reso pubblici il suo esercizio provvisorio per l’ultimo semestre, terminato il 30 giugno. Il gruppo ha rivelato una perdita di 30,17 milioni di corone danesi, pari a circa 4 milioni di euro. Nello stesso periodo dello scorso anno la perdita era stata appena più contenuta: 27,97 milioni di corone danesi, circa 3 milioni e 750 mila euro al cambio. Poiché Astralis Group è stato costituito solo durante l’estate del 2019 (e quindi non esisteva nel primo semestre 2019, ndr), l’organizzazione ha fornito informazioni finanziarie ... Leggi su esports247

