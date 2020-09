A Total War Saga: Troy - recensione (Di martedì 1 settembre 2020) La serie Total War è decisamente una delle più venerabili nel genere strategico. Nata nel lontano 2000 è ora giunta al quattordicesimo episodio, il secondo di quello che è una sorta di spin-off light della serie, ovvero "Total War Saga", iniziato con Thrones of Britannia. E' ora il momento di Troy, ovvero il primo gioco della serie Total War ambientato nell'età del bronzo, nella Grecia antica. Più precisamente siamo tra il tredicesimo e il dodicesimo secolo avanti Cristo nel bel mezzo della guerra di Troia narrata, e infiorettata nel mito, da Omero.Le fazioni disponibili sono per l'appunto raggruppate in due macro-alleanze: l'alleanza troiana e gli Achei. Sul lato dei troiani potrete scegliere di seguire le orme di Ettore, Paride, Sarpedonte o Enea, mentre sul ... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : Total War A Total War Saga: TROY – Le fazioni giocabili Gamesource Italia A Total War Saga: TROY – Le fazioni giocabili

La storia del gioco cambierà in base alla scelta della fazione. A Total War Saga: TROY, sviluppato come esclusiva PC da The Creative Assembly, permette, come ogni gioco della serie, di scegliere fin d ...

