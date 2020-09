A 100 anni dalla Carta del Carnaro. D’Annunzio torna a Pescara per una settimana di eventi (Di martedì 1 settembre 2020) Pescara, 31 agosto 2020 – Sette giorni di eventi per celebrare i 100 anni della Carta del Carnaro. La “Festa della Rivoluzione” torna a Pescara dopo il grande successo riscosso l’anno scorso. Spettacoli, concerti, convegni, incontri, dibattiti, proiezioni con un unico comune denominatore: il genio di Gabriele D’Annunzio. Ad illustrare i contenuti del ricchissimo programma nella Sala ‘Corradino D’Ascanio’ di piazza Unione a Pescara sono stati il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, l’assessore regionale al Turismo-Cultura-Spettacolo Mauro Febbo, il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia Guerino Testa, il sindaco di ... Leggi su ilprimatonazionale

Ultime Notizie dalla rete : 100 anni I 100 anni del Libano. Un secolo di storia tormentata del Paese dei Cedri Rai News Mercoledì in pista all'ippodromo Snai San Siro, otto le corse in cartellone

Il 2 settembre riparte la stagione autunnale del galoppo all’ippodromo Snai San Siro di Milano, ecco nel dettaglio le otto corse in cartellone, dal Premio Marentino al Premio Dezzo. Tornano le corse a ...

Lacci – ecco il trailer del film di Daniele Luchetti

Lacci è tratto dal romanzo di Domenico Starnone, per il New York Times uno dei 100 migliori libri del 2017, qui autore anche della sceneggiatura del film insieme al regista e a Francesco Piccolo. Nel ...

