Ultime Notizie Roma del 31-08-2020 ore 09:10 (Di lunedì 31 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio o 268218 i casi totali di coronavirus registrati in Italia secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero della Salute l’incremento nelle Ultime 24 ore È stato di 1365 contatto con un lieve rallentamento rispetto al dato dei 1444 contagi di sabato 4 le persone decedute in totale decessi dall’inizio dell’epidemia sono stati 35477 sono 200 8536 i guariti mentre 86 persone in terapia intensiva ma nel bollettino di ieri viene specificato che la regione Basilicata comunicherà solo oggi il numero dei campi e dei casi testati nella giornata di domenica il maltempo due sorelle Una di 3 anni l’altra più grande di 14 sono morte travolte da un albero caduto sulla tendapeggio la sciagura nel camping Verde Mare di Marina di Massa ... Leggi su romadailynews

