Twelve Minutes ed il sistema di loop temporale: gli attori James McAvoy e Daisy Ridley ne spiegano il funzionamento (Di lunedì 31 agosto 2020) Twelve Minutes è il nuovo titolo di avventura di Annapurna Interactive, ambientato in un loop temporale della durata di dodici minuti. Il gioco può contare su una serie di attori di grande successo, tra cui James McAvoy, Daisy Ridley, e Willem Dafoe. Ora, in un nuovo video dietro le quinte, sono proprio le star assieme al creative director Luis Antonio a spiegare come funziona il loop temporale presente nel gioco.Antonio ha affermato che originariamente il gioco doveva essere più piccolo: "In origine il gioco doveva essere più corto". Tuttavia, alla fine si è reso conto che se fosse riuscito ad "andare un po' oltre", le cose sarebbero diventate molto più ... Leggi su eurogamer

