Tricolore Prototipi: Dm Competititon sempre leader (Di lunedì 31 agosto 2020) Campionato Italiano Prototipi: Dm Competititon si conferma leader. A Imola Danny Molinaro, costretto al ritiro in gara 1, si riscatta subito in gara 2 Minimo e massimo risultato per il giovane cosentino Danny Molinaro nel Campionato Italiano Prototipi nell’ambito del 3° Aci Racing Weekend, che si è disputato sul circuito del Santerno. Grande delusione nella giornata… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

mattiperlecors1 : Dm Competititon sempre leader del Tricolore Prototipi - cronoscalate_it : Danny Molinaro chiude con la vittoria il terzo round di Campionato Italiano Sport Prototipi e torna sulla vetta tri… - umbriaOn : #Tricolore #sport #prototipi: il #ternano #Pegoraro torna da #Imola con un #podio -

Ultime Notizie dalla rete : Tricolore Prototipi Tricolore Prototipi: Dm Competititon sempre leader Corriere Nazionale Auto: Faggioli vince con record la 58/a Svolte di Popoli

Simone Faggioli su Norma M20 FC ha vinto la 58^ Svolte di Popoli, terzo appuntamento del Campionato Italiano Velocità Montagna 2020 che si è svolto grazie all'organizzazione dell'ASD Svolte di Popoli, ...

Tricolore Sport Prototipi: a Imola in gara1 Lorenzo Pegoraro è 5° dopo un fuori pista

In una gara combattuta fino alla bandiera a scacchi è Giacomo Pollini il primo vincitore per il terzo round di Campionato Italiano Sport Prototipi in corso nell’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Simone Faggioli su Norma M20 FC ha vinto la 58^ Svolte di Popoli, terzo appuntamento del Campionato Italiano Velocità Montagna 2020 che si è svolto grazie all'organizzazione dell'ASD Svolte di Popoli, ...In una gara combattuta fino alla bandiera a scacchi è Giacomo Pollini il primo vincitore per il terzo round di Campionato Italiano Sport Prototipi in corso nell’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.