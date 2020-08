Tour de France, Caleb Ewan vince la tappa. Alaphilippe in giallo (Di lunedì 31 agosto 2020) Caleb Ewan ha conquistato allo sprint la terza tappa del Tour de France 2020, da Nizza a Sisteron di 198 chilometri. Julian Alaphilippe resta in maglia gialla. Podio completato da Sam Bennett e Giacomo Nizzolo. Quinto Peter Sagan. Da segnalare la super fuga di Jérôme Cousin, che ha passato in testa 182 km, di cui 111 in solitaria, venendo ripreso dal gruppo ai -16.Il gruppo è poi arrivato compatto nel finale, con la caduta che ha tolto dalla volata Wout van Aert e Tony Martin. A spuntarla è stato l'australiano Ewan, al quarto successo in carriera al Tour, con uno strepitoso colpo di reni, con cui ha beffato Bennett. Terza piazza per Nizzolo, primo degli italiani con Trentin ottavo e Bonifazio decimo. Martedì è in ... Leggi su ilfogliettone

