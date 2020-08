Regionali? Non c'è partita. Ghisleri, il sondaggio-trionfo del centrodestra: con questa cifra surclassa Pd e compagni (Di lunedì 31 agosto 2020) Le Regionali si avvicinano e Alessandra Ghisleri ne approfitta per vergare un sondaggio. Secondo le ultime rilevazioni di Euromedia Research la Lega mantiene il primo posto e, rispetto a i primi di agosto, guadagna tre decimi di punto, portandosi dal 24,9 delle preferenze al 25,2 per cento. Sotto, a cinque punti di distanza, il Partito democratico che vede i dem al 20,4 rimanendo stabile rispetto al mese precedente. Cattive notizie, invece, per il Movimento 5 Stelle che - secondo le cifre divulgate su La Stampa - perde sette decimi di punto in quattro settimane, passando dal 16 al 15,3 dei favori. Con il fiato sul collo dei grillini, lei: Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia viene registrato in calo dello 0,6, attestandosi al 14,3 per cento. Sale invece dello 0,4 Forza ... Leggi su liberoquotidiano

