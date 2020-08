Quantum Error torna a mostrarsi in un teaser trailer. Gli sviluppatori aprono una pagina GoFundMe (Di lunedì 31 agosto 2020) Un nuovissimo teaser trailer per l'horror FPS Quantum Error è stato da poco pubblicato da TeamKill Media. Il filmato di 92 secondi mostra scene della storia insieme ad alcuni momenti di gameplay. Nel video potete vedere il personaggio principale sparare ai mostri e persino assistere alla decapitazione di uno di loro. Inutile dire che si tratta di un trailer abbastanza violento.Tuttavia, non sembra che dovremmo aspettarci Quantum Error presto. TeamKill Media ha creato una pagina GoFundMe con un obiettivo di $ 65.000 in modo che sia possibile acquistare attrezzature mo-cap e assumere doppiatori. Leggi altro... Leggi su eurogamer

