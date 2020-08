PSVR e i piani di Sony per la realtà virtuale: la compagnia punta a ulteriori progressi nel campo della VR (Di lunedì 31 agosto 2020) L'attenzione di Sony su PlayStation VR è stata uno degli esperimenti di maggior successo nell'era PS4, con titoli eccezionali come Astro Bot Rescue Mission, Blood and Truth, Resident Evil 7 e altri che hanno dimostrato le potenzialità della tecnologia su larga scala, e sembra che il supporto continuerà anche con PS5. Hitman 3 su PS5 (e PS4) sarà interamente giocabile in VR, mentre i report hanno suggerito che lo stesso sarà valido anche per Resident Evil Village.Sony, nel frattempo, ha affermato di avere tutte le intenzioni di continuare a investire nella realtà virtuale e, di recente, ha ribadito il concetto. Nel suo recente report aziendale, la società ha affermato che intende promuovere ulteriormente il coinvolgimento degli utenti nei prossimi anni e uno dei modi in ... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : PSVR piani PS5: Sony continuerà ad investire nella VR per avere una transizione fluida per PSVR Multiplayer.it PS5: Sony continuerà ad investire nella VR per avere una transizione fluida per PSVR

Nonostante non abbia ancora condiviso dei piani precisi, sembra proprio che con PS5 Sony continuerà ad investire nella VR per avere una transizione fluida per PSVR. NOTIZIA di Luca Forte — 30/08/2020 ...

PS5: Sony è al lavoro su un nuovo casco VR

Mesi fa, quando Sony ci aveva introdotto alle prime caratteristiche tecniche di PS5, ci è stato confermato che la nuova piattaforma da gioco della compagnia giapponese avrebbe supportato il PSVR. Fino ...

Nonostante non abbia ancora condiviso dei piani precisi, sembra proprio che con PS5 Sony continuerà ad investire nella VR per avere una transizione fluida per PSVR. NOTIZIA di Luca Forte — 30/08/2020 ...Mesi fa, quando Sony ci aveva introdotto alle prime caratteristiche tecniche di PS5, ci è stato confermato che la nuova piattaforma da gioco della compagnia giapponese avrebbe supportato il PSVR. Fino ...