Primo caso Covid in una scuola: chiude un Istituto a Verbania (Di lunedì 31 agosto 2020) Le lezioni devono ancora ufficialmente ripartire, ma in Italia c’è già il Primo caso di un Istituto costretto a chiudere per un caso di Coronavirus. Si tratta dell’ISS Lorenzo Cobianchi, una storica scuola Verbania (in Piemonte). La struttura, in queste ore, è sottoposta ai lavori di sanificazione dopo che una persona è risultata positiva ai test Covid. Con un breve comunicato pubblicato sulla homepage dell’Istituto, si sottolinea come l’utente sia entrato all’interno dei locali per uno dei corsi extracurricolari. Poi la notizia del contagio e la chiusura dei cancelli. LEGGI ANCHE > Cosa sono le mascherine trasparenti che i docenti potranno indossare al rientro a ... Leggi su giornalettismo

ferrazza : Quando ho iniziato questo mestiere avevo due categorie di maestri. 1. Chi mi diceva “semplifica”. 2. Chi mi diceva… - RaiNews : Primo caso di reinfezione negli Stati Uniti - paola_demicheli : Una mia amica è farmacista a Codogno. Quest'anno non è stata a casa un solo giorno, nemmeno quando è stata imposta… - giornalettismo : Primo caso #Covid in una scuola italiana: chiusura e sospensione delle attività nell'ISS #Cobianchi di #Verbania, i… - iamiikaz : @sailornoora Io l'avevo detto dal primo giorno...e non è un caso se EK finirà in quest'anno -

Ultime Notizie dalla rete : Primo caso Coronavirus, una donna di Aosta guarita è tornata positiva: primo caso in Italia, incognita sulla catena di contagio Liberoquotidiano.it Il Covid arriva anche nel Guilcier: due casi positivi a Sedilo

Il territorio del Guilcier non è più Covid free. Si sono infatti registrati - ed è la prima volta - due casi di positività a Sedilo. A darne notizia è stato il sindaco Salvatore Pes: "Cari concittadin ...

Decolla il primo volo Tel Aviv-Abu Dhabi. A bordo anche Kushner

Tel Aviv – Si può percepire l’eccitazione caratteristica dei grandi momenti storici questa mattina all’aeroporto Ben Gurion. Il primo volo diretto Tel Aviv-Abu Dhabi sta per decollare con a bordo la d ...

Il territorio del Guilcier non è più Covid free. Si sono infatti registrati - ed è la prima volta - due casi di positività a Sedilo. A darne notizia è stato il sindaco Salvatore Pes: "Cari concittadin ...Tel Aviv – Si può percepire l’eccitazione caratteristica dei grandi momenti storici questa mattina all’aeroporto Ben Gurion. Il primo volo diretto Tel Aviv-Abu Dhabi sta per decollare con a bordo la d ...