Previsioni Meteo, all’orizzonte una nuova forte ondata di maltempo dopo il 10 Settembre (Di lunedì 31 agosto 2020) Previsioni Meteo – Fino al 4/5 Settembre, la circolazione sull’Italia sarebbe caratterizzata da aria relativamente più fresca settentrionale con locali piogge, ma non importanti, poi temporanei promontori anticiclonici, quindi più caldo e anche più stabile in via generale e, a seguire, qualche infiltrazione atlantica che, però, dovrebbe puntare in maniera più diretta l’Ovest Mediterraneo e la Spagna. In riferimento a questi cavi instabili, le nostre regioni più settentrionali potrebbero essere più interessate da moderati impulsi meridionali in grado di arrecare ogni tanto qualche pioggia. Maggiore stabilità e caldo moderato sul resto del Paese. L‘evoluzione generale, tuttavia, non computerebbe, fino al 10 Settembre, particolari ... Leggi su meteoweb.eu

