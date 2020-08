Paolo Mieli: "Sarà un autunno infernale. E sento aria di elezioni anticipate" (Di lunedì 31 agosto 2020) “A partire dal primo giorno di scuola, prepariamoci a 20 giorni di caos indescrivibile. Sarà l’autunno più infernale di sempre”. Paolo Mieli non si fa illusioni sulle settimane che stanno arrivando. In un’intervista alla Verità, il giornalista, storico e scrittore vede il Paese davanti a un grosso bivio: “In autunno bisognerà decidere: tentare di portare a termine la legislatura e arrivare all’elezione del presidente della Repubblica oppure andare alle urne in primavera. In questo momento sento parecchi scricchiolii: crescono le probabilità di andare a elezioni anticipate”. Innanzitutto arriva l’appuntamento elettorale. Con le ... Leggi su huffingtonpost

“A partire dal primo giorno di scuola, prepariamoci a 20 giorni di caos indescrivibile. Sarà l’autunno più infernale di sempre”. Paolo Mieli non si fa illusioni sulle settimane che stanno arrivando. I ...

Tutti i dubbi sulla scuola

In apertura di programma il consueto punto politico di gionata in compagnia di Paolo Mieli. La scuola riaprirà davvero il 14 settembre? A 15 giorni dalla fatidica data la risposta a questa domanda non ...

