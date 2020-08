LIVE - ADL: "Allan? Siamo ai saluti, andrà all'Everton. Su Osimhen..." (Di lunedì 31 agosto 2020) "Osimhen? Mi è sembrato una bella gazzella, adesso vediamo in che modulo verrà inserito. Allan? Siamo ai saluti finali. Leggi su tuttonapoli

NincoSud : RT @tuttonapoli: RILEGGI LIVE - Convegno imprese, ADL: 'Napoli unico club non indebitato, solo 4 club potrebbero iscriversi in Serie A. Su… - infoitsport : LIVE VIDEO - Castel di Sangro, convegno 'La parola alle imprese': intervenuto anche ADL - zazoomblog : LIVE VIDEO - Castel di Sangro convegno La parola alle imprese: intervenuto anche ADL - #VIDEO #Castel #Sangro… - zazoomblog : LIVE VIDEO - A Castel di Sangro convegno sulle imprese ADL: Napoli unico club non indebitato solo 4 club potrebbero… - zazoomblog : LIVE VIDEO - Convegno imprese ADL: Napoli unico club non indebitato solo 4 club potrebbero iscriversi in Serie A -… -