Le previsioni meteo di martedì 1 settembre (Di lunedì 31 agosto 2020) Le previsioni meteo di martedì 1 settembre – Condizioni in miglioramento al Nord, al Centro condizioni di marcata instabilità. Nuvole e rovesci al Sud. Le previsioni meteo di martedì 1 settembre – Ancora una giornata all’insegna dell’instabilità sull’Italia con addensamenti compatti e rovesci che interesseranno le regioni meridionali e centrali. Migliora al Nord. Nord – Condizioni in miglioramento sulle regioni settentrionali Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 25 gradi. Centro – Condizioni di marcata instabilità sulle regioni centrali ... Leggi su newsmondo

