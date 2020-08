Io e te, la puntata di oggi, 31 agosto 2020: ecco perché non va in onda (Di lunedì 31 agosto 2020) Ricomincia la settimana e così il palinsesto, che prevederebbe in teoria Io e te, il programma condotto da Pierluigi Diaco su Rai Uno. Purtroppo per gli appassionati, il talk molto seguito dalle 14,30 non ci sarà. Io e te: orario in tv e streaming, anticipazioni Rai1 e Raiplay, quando va in onda, conduttori Chi era sintonizzato fino l’ultima puntata non avrà potuto fare a meno di venire a conoscenza che il programma Io e te è stato sospeso. La ragione della sospensione anticipata del programma è il Covid, in quanto è stato riscontrato un soggetto positivo nello staff della trasmissione. Già nella giornata di ieri, il programma è stato sostituito dalle 14 alle 15.40 da La Vita in diretta Estate. Secondo protocollo, alla notizia di un caso di positività al coronavirus sono scattate le ... Leggi su italiasera

albertoangela : Nella puntata di oggi di #PassaggioANordOvest, alle 15.30 su @RaiUno, vi porterò con me a bordo dell’Eurofighter Ty… - _Techetechete : Oggi è il compleanno di Maria Giovanna Elmi. E noi la festeggiamo con una puntata firmata da Massimiliano Canè.… - gius_antonelli : Oggi, nelle pagine estive del @Corriere, l'ultima puntata di #Inunaparola: in tempo di Tour (e in attesa del Giro)… - Luke_like : @cristinamucciol Oggi una stupenda puntata di #passatoepresente su @RaiTre ha ricordato le sue innovazioni! Da recuperare - _13DAB : #IoVotoNO Questa è una puntata di PresaDiretta sui costi degli F35 -

Ultime Notizie dalla rete : puntata oggi Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 31 agosto 2020 ComingSoon.it Le Borse aprono la settimana positive, Milano "ignora" il pil , Parigi spinta dall'M&A

Le Borse europee aprono la settimana con il segno più, incoraggiate d alla performance registrata venerdì scorso 28 agosto da Wall Street, dove gli indici Nasdaq e S&P500 hanno aggiornato nuovi record ...

TUTTOSPORT – La Juventus punta Federico Chiesa

“La Juve ritorna in Chiesa”. Si apre con questo titolo l’edizione di oggi di Tuttosport, parlando della Juventus che sembrerebbe pronta a tornare alla carica per Federico Chiesa: “Caccia all’esterno: ...

Le Borse europee aprono la settimana con il segno più, incoraggiate d alla performance registrata venerdì scorso 28 agosto da Wall Street, dove gli indici Nasdaq e S&P500 hanno aggiornato nuovi record ...“La Juve ritorna in Chiesa”. Si apre con questo titolo l’edizione di oggi di Tuttosport, parlando della Juventus che sembrerebbe pronta a tornare alla carica per Federico Chiesa: “Caccia all’esterno: ...