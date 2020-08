Inter, grave lutto per Candreva: è morto il padre Marcello (Di lunedì 31 agosto 2020) Calcio in lutto, morto Mario Corso: una delle stelle della grande Inter 20 giugno 2020 grave lutto per il centrocampista dell'Inter Antonio Candreva che ha perso il padre Marcello. È stato lo stesso ... Leggi su today

