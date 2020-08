Il boomerang del voto anti casta (Di lunedì 31 agosto 2020) In ogni contesa referendaria - e la concreta esperienza storico e politica italiana lo conferma in modo persin plateale - si vota per riaffermare la propria posizione con forza e intransigenza ma, al contempo, si vota anche “contro” qualcuno o qualcosa.Sono gli stessi dibattiti referendari che ce lo dicono con rara chiarezza. Perché, accanto al merito dei quesiti referendari, c’è sempre un contesto, o meglio, un ambiente politico da cui non si può prescindere. E in ballo, dietro al quesito referendario, ci sono degli avversari/nemici da ridimensionare o da abbattere politicamente. Com’è sempre, e puntualmente, avvenuto. Insomma, c’è sempre una miscela permanente e strutturale tra voto “per” e voto “contro”. E questo vale anche, se non soprattutto, per il ... Leggi su huffingtonpost

In ogni contesa referendaria - e la concreta esperienza storico e politica italiana lo conferma in modo persin plateale - si vota per riaffermare la propria posizione con forza e intransigenza ma, al ...

