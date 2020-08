Il 26 e 27 settembre torna la Festa dei vicini (Di lunedì 31 agosto 2020) torna la Festa dei vicini, un appuntamento atteso dai cittadini, in programma il 26 e 27 settembre, dopo il rinvio a causa dell’emergenza coronavirus. Un’occasione di Festa per affermare i valori di buon vicinato e di mutuo aiuto per superare le difficoltà quotidiane. La Giornata europea dei vicini, a cui il Comune di Torino ha aderito dal 2006, è nata a Parigi nel 1999, registrando negli anni una crescente partecipazione delle cittadine e dei cittadini. L’evento – promosso, come di consueto, dall’associazione “European Neighbours’ Day” con il patrocinio della Commissione Europea e da A.N.C.I. e Federcasa per l’Italia, su iniziativa e proposta di singoli gruppi, associazioni, ... Leggi su nuovasocieta

trash_italiano : ?? Uomini e Donne anticipa la messa in onda e torna il 7 Settembre! - uominiedonne : Da lunedì 7 settembre alle 14.45 su Canale 5 torna #UominieDonne! La scena in studio è stata completamente rinnovat… - AntoVitiello : Ufficiale: seconda amichevole estiva per il #Milan contro il #Monza il 5 settembre a San Siro ore 20,45. Per la pri… - quotidianopiem : Il 26 e 27 settembre torna a Torino la Festa dei Vicini - LuigiGelli : RT @anmnapoli: ??? Funicolare Mergellina: da mercoledì 2 settembre torna attiva. Dettaglio orario e modalità di esercizio alla pagina web de… -

Ultime Notizie dalla rete : settembre torna Il 1° settembre torna PEM il festival di Parole e Musica in Monferrato Radiogold Ultime fasi di maltempo, da giovedì torna l'estate

AGI - Ultima fase di maltempo, poi da metà settimana torna l'estate. A prevederlo sono gli esperti del sito www.ilmeteo.it, secondo cui la giornata di oggi sarà all'insegna di un intenso fronte pertur ...

Tenet domina gli incassi internazionali con 53 milioni di dollari - Box-Office

Spettacoli e Cultura - Tornando agli incassi di Tenet , che arriverà in Cina il 4 settembre, il film di Christopher Nolan ha ottenuto i migliori risultati nel Regno Unito, con 7.1 milioni di dollari.

AGI - Ultima fase di maltempo, poi da metà settimana torna l'estate. A prevederlo sono gli esperti del sito www.ilmeteo.it, secondo cui la giornata di oggi sarà all'insegna di un intenso fronte pertur ...Spettacoli e Cultura - Tornando agli incassi di Tenet , che arriverà in Cina il 4 settembre, il film di Christopher Nolan ha ottenuto i migliori risultati nel Regno Unito, con 7.1 milioni di dollari.