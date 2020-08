I pini di Roma rischiano l'estinzione di massa per un insetto infestante (Di lunedì 31 agosto 2020) AGI - Leggendari e amatissimi, 'I pini di Roma' hanno dato il titolo al poema sinfonico di Ottorino Respighi nel 1924 e ad una delle strofe più cantate dai maturandi italiani in Notte prima degli esami del 1984: oltre a segnare il paesaggio della Capitale rappresentano un ricordo della dolce vita. Che rischia di perire: le circa 50mila piante di pino domestico (delle 150mila totali) che adornano i viali Romani corrono infatti il serio pericolo di non superare il prossimo anno, infestati come sono dalla 'cocciniglia tartaruga' o 'toumeyella parvicornis'. A parlare con l'AGI della situazione e a definirla drammatica è Pierfrancesco Malandrino, dottore forestale e arboricoltore, consulente in tema di verde e forestazione anche per Aeroporti di Roma e altri enti. I primi segnali ... Leggi su agi

