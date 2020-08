Gli exit poll delle elezioni in Montenegro dicono che il partito al governo da trent’anni potrebbe non avere la maggioranza in parlamento (Di lunedì 31 agosto 2020) Domenica in Montenegro ci sono state le elezioni parlamentari e, in base agli exit poll, il partito Democratico dei Socialisti (DPS) avrebbero vinto 30 seggi degli 81 del parlamento montenegrino, che non gli basterebbero per governare da solo. Il DPS Leggi su ilpost

Domenica in Montenegro ci sono state le elezioni parlamentari e, in base agli exit poll, il Partito Democratico dei Socialisti (DPS) avrebbero vinto 30 seggi degli 81 del parlamento montenegrino, che ...

HoReCa, Assisi al centro del mondo

Cosa è cambiato dopo lo stop forzato del lockdown e quali saranno gli scenari, le tendenze ed il profilo dei consumatori del futuro? Se ne parlerà al Bootcamp & Horeca Work Forum 2020, al via domani, ...

