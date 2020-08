Donna trovata morta in casa: aveva il cranio fracassato e un fazzoletto sul volto (Di lunedì 31 agosto 2020) Donna trovata morta in casa. Il cadavere di una Donna bulgara è stato ritrovato all’interno di un’abitazione a Belvedere Marittimo, nel cosentino. Il corpo è stato ritrovato adagiato sul letto, con un fazzoletto che le copriva il volto e una vistosa ferita sul cranio. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, a partire dall’omicidio. Un cadavere è stato ritrovato all’interno di un’abitazione nel centro storico di Belvedere Marittimo, nel cosentino. La vittima sarebbe una Donna originaria dell’est Europa, nello specifico bulgara, secondo quanto riportano alcuni giornali locali calabresi. Il corpo è stato trovato questa mattina nel centro storico della cittadina: sul posto ... Leggi su limemagazine.eu

