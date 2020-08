De Laurentiis: «Noi unici senza debiti. Il calcio va cambiato, il campionato deve essere prioritario» (Di lunedì 31 agosto 2020) Ieri, a Castel di Sangro, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha partecipato ad una tavola rotonda dal titolo “Ricostruire: parola alle imprese”. Ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mondo del calcio. «Il calcio italiano va rivisitato con regole diverse. Bisogna stabilire il rispetto per i tifosi, il campionato deve essere prioritario ed invece sembriamo dipendenti dell’Uefa quando in realtà dovrebbe essere un secretariato, Ceferin esiste in funzione dei paesi e dei club, non noi in sua funzione. Ora c’è il problema che in Francia sono tornati i focolai, in Spagna anche, i casi aumentano, aspettiamo, ma siamo ancora lontani da un vaccino ed il problema è di capire se dobbiamo lavorare per ... Leggi su ilnapolista

Nel ritiro di Castel di Sangro i sostenitori del Napoli hanno chiesto a De Laurentiis di fare il grande colpo. Immediata la replica dei tifosi interisti: «Suning pensaci tu, noi ci crediamo».

