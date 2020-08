Comparto fieristico in crisi nera e il governo non muove un dito (Di lunedì 31 agosto 2020) Non ci siamo. Ha un bel dire il viceministro dell'Economia Antonio Misiani che le stime del governo sul calo del Pil sono inferiori alle due cifre e che “la ripresa è in atto, lo vediamo da numerosi indicatori, e nel terzo trimestre ci sarà un rimbalzo molto importante”. Lo vada a spiegare alle imprese ambulanti. Un settore in ginocchio. 183mila imprese ambulanti, circa il 22% delle attività commerciali italiane, costituite per il 95% da micro imprese individuali. Gli addetti del settore sono 350mila e l'indotto è di altre 100mila persone per un volume d'affari che oscillava tra i 22 ed i 25 miliardi di euro. Il verbo è al passato perché i dati ovviamente si riferiscono al 2019. Il 2020, con il Covid ed il lockdown infatti è stato una tragedia. In particolare il ... Leggi su iltempo

