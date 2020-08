Claudio Bisio, lo straziante addio alla mamma scomparsa durante il lockdown (Di lunedì 31 agosto 2020) Claudio Bisio ricorda i momenti strazianti della perdita della madre durante il lockdown. Ora è pronto a portare a teatro il suo nuovo spettacolo “Ma tu sei felice?” Fonte foto: Getty ImagesTorna alla ribalta il noto attore e comico Claudio Bisio, che presto farà conoscere al pubblico un nuovo spettacolo teatrale. In una recente intervista al Corriere della Sera, il conduttore ha ricordato gli ultimi incontri strazianti con la mamma, venuta a mancare nei tristi giorni del lockdown. Nel mese di maggio, Bisio aveva fatto sapere che le cause della morte della donna, già malata, non erano del tutto chiare: lui e la sua famiglia ancora non sanno con esattezza se la signora ... Leggi su chenews

paoloangeloRF : Bisio: «Tristi i posti vuoti a teatro, ma abbiamo riscoperto pazienza e recite in cortile» - - zazoomblog : Coronavirus Claudio Bisio racconta il drammatico addio alla madre - #Coronavirus #Claudio #Bisio #racconta - infoitcultura : Claudio Bisio e la morte della madre: «Gli ultimi incontri con guanti e mascherina, senza poterla abbracciare» - infoitcultura : Claudio Bisio: “Mia mamma morta nel lockdown, non capiva perché non potevo abbracciarla” - infoitcultura : Claudio Bisio, il drammatico addio alla madre: “Non potevo abbracciarla” -