Calciomercato Palermo, rebus Corrado e pressing su Corazza: per l’esterno si attende ok dell’Inter, per il bomber c’è un problema… (Di lunedì 31 agosto 2020) Rimane aperta la trattativa per provare a portare l'esterno sinistro, Niccolò Corrado, al Palermo.Infatti, ancora la dirigenza dell’Inter non si è espressa in modo definitivo a riguardo, nonostante le basi negoziali per fare indossare la maglia rosanero al terzino classe 2000 siano state già poste. Ancora da definire le modalità del trasferimento in prestito del ragazzo alla corte di Boscaglia, questo lascia aperte altre possibili opzioni ancora in piedi per definire il futuro del giocatore. Sono, infatti, diversi i club di Serie B che lo stanno corteggiando e i nerazzurri stanno vagliando una serie di proposte interessanti giunte dal torneo cadetto.“...C' è la possibilità di un salto di categoria per il promettente tornante, reduce da un’annata positiva in Lega Pro con la maglia ... Leggi su mediagol

