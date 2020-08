Calciomercato Ajax: via anche Van de Beek (Di lunedì 31 agosto 2020) Donny van de Beek ha rispettato la maglia: numero 6, sesto giocatore a lasciare l'Ajax che eliminò la Juve nei quarti della Champions 2018-19. Dopo De Ligt, De Jong, Ziyech, Veltman e Schoene, si ... Leggi su gazzetta

DiMarzio : #Napoli, non solo Reguilon. Sondaggio per Tagliafico dell'Ajax - a99904573 : RT @SkySport: Van de Beek-Manchester United, intesa con l'Ajax per il colpo di calciomercato - Marylena_88 : RT @SkySport: Van de Beek-Manchester United, intesa con l'Ajax per il colpo di calciomercato - sportli26181512 : Van de Beek-Manchester United, intesa con l'Ajax per il colpo di calciomercato: Intesa di massima trovata tra il ce… - SkySport : Van de Beek-Manchester United, intesa con l'Ajax per il colpo di calciomercato -