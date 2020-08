Bisio ricorda la morte della madre: "Non potevo nemmeno abbracciarla" - (Di lunedì 31 agosto 2020) Carlo Lanna In un ricordo commesso, Claudio Bisio rivela quanto è stato difficile separarsi da sua madre durante il lockdown con la paura del contagio La pandemia da coronavirus inevitabilmente ha lasciato un senso di vuoto nelle nostre vite. Dal mese di marzo ad oggi, sono stante le storie che hanno caratterizzato il periodo storico che stiamo ancora vivendo. Come quello che è accaduto a Claudio Bisio. Il celebre attore e comico di Zelig, durante le prime settimane del lockdown, ha dovuto affrontare un difficile momento che, a distanza di mesi, non riesce ancora a dimenticare. Come ha rivelato in un’intervista che ha rilasciato a Il Corriere della Sera, Bisio ad Aprile ha visto morire sua madre, ma quattro mesi dopo ancora non comprende le cause ... Leggi su ilgiornale

Claudio Bisio, addio straziante del conduttore: l'ultimo saluto

