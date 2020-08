Belen e Cecilia, single e scatenate in vacanza a Capri (Di lunedì 31 agosto 2020) Belen e Cecilia Rodriguez sono fermamente decise a godersi fino all’ultimo scampolo di questa loro strana estate. In vacanza a Capri con amici fanno faville, tra mise succinte per le feste in villa e bikini striminziti per le gite in barca. Insieme si divertono come matte, ballano scatenate e posano da dive: i problemi di cuore sembrano lontani e quando sono insieme le due sorelle sanno sempre ritrovare il buonumore. Hanno fisici strepitosi che non esitano a mettere in mostra. I bikini sono ridottissimi e loro sfoggiano con orgoglio le curve, ammaliando milioni di follower che le seguono curiosi. Belen Rodriguez si lascia ammirare con un abito bianco super attillato per una cena di gala, poi in barca in costume cattura sguardi e like. I suoi flirt estivi hanno acceso il gossip ... Leggi su newscronaca.myblog

