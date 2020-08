Battiti Live 2020: la scaletta dell’ultima puntata (Di lunedì 31 agosto 2020) Anna Tatangelo e Geolier Battiti Live 2020 arriva all’ultima puntata su Italia 1. Questa sera – lunedì 31 agosto – alle 21.10 andrà in onda il quinto appuntamento della kermesse musicale organizzata da Radionorba e condotta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Ecco la scaletta della serata con l’ordine di esibizione dei cantanti: Baby K Irama Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini Elodie Francesco Gabbani Alberto Urso Fedez (on the road) Gabry Ponte Elettra Lamborghini Nek (on the road) Giusy Ferreri Fabrizio Moro Anna Tatangelo e Geolier Le Vibrazioni (on the road) Shade Random Chadia Rodriguez e Federica Carta Gabry Ponte La puntata, già trasmessa da Telenorba, Radionorba e Radionorba Tv, è stata registrata lo scorso 24 luglio a ... Leggi su davidemaggio

alessia23ale : RT @PollioMariasole: L’ultima notte?? stasera su Italia 1 finalissima di Battiti live! - SMSNEWSOFFICIAL : Ultimo appuntamento con RADIONORBA VODAFONE BATTITI LIVE. Sul palco @BABYKMUSIC @IRAMAPLUME @giusyferreri… - fabiofabbretti : #BattitiLive: ecco la scaletta dell’ultima puntata di stasera - ohitsGygy : RT @PollioMariasole: L’ultima notte?? stasera su Italia 1 finalissima di Battiti live! - 00sbeer : RT @PollioMariasole: L’ultima notte?? stasera su Italia 1 finalissima di Battiti live! -