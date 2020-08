Atalanta, tre giocatori della Prima Squadra positivi al Covid-19 (Di lunedì 31 agosto 2020) L’Atalanta ha comunicato attraverso il sito ufficiale che tre giocatori della Prima Squadra sono risultati positivi al Covid-19 L’Atalanta ha annunciato attraverso il proprio sito ufficiale che tre giocatori della Prima Squadra sono risultati positivi al Covid-19. Ecco il comunicato ufficiale del club: «Atalanta B.C. comunica che nei test anti-Covid, eseguiti in previsione del raduno della Prima Squadra, sono stati riscontrati tre casi di positività al tampone. I calciatori in questione sono asintomatici, già in ... Leggi su calcionews24

