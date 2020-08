Asia Argento, di nuovo! Cambia look in modo drastico e sorprende tutti (Di lunedì 31 agosto 2020) Asia Argento, la sorpresa è fresca di giornata. Impossibile per i fan dell’attrice e regista non rimanere colpiti. Quasi del tutto irriconoscibile, Asia Argento ha deciso di apportare un Cambiamento drastico alla propria immagine, causante un effetto ‘wow’ del tutto soddisfacente. Una vera e propria operazione di trasformismo e la figlia del noto regista si presenta esattamente così. Addio alla vecchia Asia Argento, da oggi il registro sembra stravolgersi. L’attrice decide di smussare la spigolosità della propria immagine, rendendo sicuramente meno marcati e aggressivi i tratti espressivi del volto. In che modo? Semplice per una pura trasformista sapere dove puntare e scommettere il tutto per ... Leggi su caffeinamagazine

Asia Argento adora cambiare look. Oggi ha letteralmente stravolto il suo taglio di capelli e il web sembra aver apprezzato. Il paragone con Beyoncé è d’obbligo. Asia Argento ha ben abituato i suoi fan ...

Jacopo Benassi. The Belt

Dal 31 agosto e per due settimane il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato esce dalle sue mura per invadere le strade della città con una campagna di affissioni pubbliche che utilizzano ...

