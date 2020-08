Vomero: rapinano una donna in via Aniello Falcone. Rintracciati e arrestati. I NOMI (Di domenica 30 agosto 2020) Vomero: I poliziotti dei Commissariati San Paolo e Bagnoli, grazie alle indicazioni fornite dalla vittima e da un soccorritore, hanno rintracciato i rapinatori in viale Traiano. Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Aniello Falcone poiché una donna era … Leggi su 2anews

