Torino. Malak e Jannat Lassiri morte a Marina di Massa durante una tromba d’aria (Di domenica 30 agosto 2020) Torino e Massa accomunate dal dolore per la tragedia che ha devastato una famiglia marocchina residente nel capoluogo piemontese. La forza del vento ha perfino sradicato un pioppo di 4 metri e mezzo che è caduto su una tenda e ha ucciso sul colpo una bambina di 3 anni. La sorella di 14 anni, gravemente ferita, è stata trasportata all’ospedale di Massa, ma non c’è stato nulla da fare. La tromba d’aria domenica mattina ha colpito il campeggio Verde Mare, in località Partaccia. Ad avere la peggio Malak e Jannat Lassiri. La famiglia di origine marocchina, residente a Torino da tempo, è formata anche da un’altra ragazza di 19 anni, che ha riportato solo lievi contusioni. Sono rimasti illesi i ... Leggi su laprimapagina

