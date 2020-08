Seagate Game Drive for PlayStation: The Last of Us Part II - recensione (Di domenica 30 agosto 2020) A fine ciclo vitale di questa generazione di console, è molto probabile che l'hard disk interno da 500GB o 1TB delle vostre console si sia già riempito tra file di installazione, patch di aggiornamento e giochi acquistati in digitale. Del resto, con titoli che pesano talvolta più di 100GB (vedi RDR2 o Call of Duty Warzone) non serve nemmeno che abbiate troppi giochi installati per riempire velocemente il disco. Una soluzione di archiviazione esterna è quindi ormai d'obbligo. Qualsiasi hard disk esterno generalmente va bene, ma ci sono soluzioni specifiche per console PlayStation e Xbox che offrono diversi vantaggi.Oggi andremo a recensire questo Seagate Game Drive for PlayStation: The Last of Us Part II: un hard disk da 2TB in formato 2,5" ... Leggi su eurogamer

