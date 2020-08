“Se aumentano i contagi il 10 settembre va valutata la riapertura delle scuole” (Di domenica 30 agosto 2020) Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, in un’intervista al Messaggero oggi spiega che l’attuale andamento dell’epidemia consente la riapertura delle scuole il 14 settembre ma un’impennata della curva dei contagi potrebbe portare a nuove decisioni: Riprenderanno le lezioni il 14 settembre? «Con l’andamento attuale dell’epidemia sì. Se invece dovesse esserci un incremento dei casi più accentuato, dovremmo fare delle valutazioni qualche giorno prima, attorno al 10 o l’11 settembre. Magari potrà essere necessario essere prudenti nelle aree in cui dovesse esserci un’impennata di casi. Ma oggi la ... Leggi su nextquotidiano

