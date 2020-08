Norme anti-Covid, controlli nel Salernitano: chiusa una paninoteca (Di domenica 30 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNel fine settimana è continuata l’attività di controllo finalizzata a regolamentare il c.d. fenomeno della movida in relazione all’emergenza epidemiologica da coronavirus. Gli accertamenti amministrativi, effettuati nei confronti di vari locali pubblici e pub del centro cittadino e della provincia, hanno fatto registrare, in linea di massima, il rispetto delle Norme in tema di vendita di bevande alcoliche, nel rispetto delle modalità e dei limiti degli orari di somministrazione, ovvero in materia di normative contro la diffusione del Coronavirus Covid-19. In ogni caso, si è reso necessario procedere alla chiusura provvisoria, per gg. 3, in Salerno, di una paninoteca, tra l’altro, per violazioni della normativa in materia di contenimento della diffusione del ... Leggi su anteprima24

giornalettismo : #Salvini e la #Lega si sono arrabbiati per un pranzo elettorale cancellato a #BagnoaRipoli (Firenze). Parlano di mi… - giornalettismo : Daniela #Santanchè aveva detto che al #Twiga si rispettavano tutte le norme anti-contagio. Ma dalle immagini dell'e… - Agenzia_Ansa : Elezioni regionali, comunali e referendum. Quando e dove si vota, tutte le sfide, la posta in palio e le norme ant… - Biofafafa : RT @ilriformista: I partecipanti sarebbero stati circa 400 - MarcoCapoccetti : RT @ISentinellidi: La grande bufala della manifestazione negazionista #flop a #Berlino con più di 4 mln di persone, ma in realtà sono foto… -