NBA Playoff 2020, Marcus Morris espulso nel primo quarto: altra lite con Luka Doncic (VIDEO) (Di domenica 30 agosto 2020) Ancora loro due, dopo i fatti di gara-5: Marcus Morris e Luka Doncic. Questa volta tuttavia sono arrivati i giusti provvedimenti per il primo che, al termine del primo quarto, ha steso lo sloveno con un bruttissimo fallo: review per gli arbitri, che dopo aver visionato non hanno alcun dubbi nel rifilare un flagrant foul di tipo 2 all’ala dei Clippers, che lascia quindi anzitempo questa gara-6. Bisognerà ora valutare se Morris salterà altre partite a causa di questo gesto. Di seguito il VIDEO con l’episodio. Leggi su sportface

SkySportNBA : ULTIM'ORA I PLAYOFF RIPRENDONO DOMANI SERA DOPO 3 GIORNI DI STOP. LO ANNUNCIANO NBA E NBPA IN UN COMUNICATO CONGIUNTO #SkyNBA #NBA - Davide : Guardando a come l’NBA sta boicottando i playoff per reagire al caso Jacob Blake, viene da sperare che anche in Ita… - rtl1025 : ?? La protesta per il ferimento di James #Blake da parte della polizia in #Wisconsin ha raggiunto l'#NBA. I… - sportface2016 : #NBAPlayoffs Il video del fallo di Marcus #Morris su Luka #Doncic: il giocatore dei #Clippers non la passa liscia… - lorenzobenocci : In un basket normale ?? Leonard che fa tre metri scivolando sul parquet col pallone in mano, sono passi tutta la vit… -