Napoli | partiti 13 nazionali | la lista degli azzurri in ritiro

Il Napoli ha diramato la lista dei calciatori presenti in ritiro dopo la partenza dei 13 nazionali Il Napoli si ritrova senza 13 calciatori, partiti per i gli impegni con le rispettive nazionali. Gli azzurri hanno diramato la lista dei giocatori presenti nel ritiro di Castel di Sangro fino al 4 settembre. Bifulco, Ciciretti, Contini, Daniele, Demme, Gaetano, Ghoulam, Koulibaly, Llorente, Lozano, Luperto, Machach, Malcuit, Manolas, Allan, Osimhen, Ounas, Politano, Tutino, Younes, Senese (2000), Prezioso (1996), Palmiero (1996), Zerbin (1999), D'Agostino (2003), Ferrari (1995), Labriola (2001), Mezzoni (2000), Sgarbi (2001), Zanoli (2000).

Veretout, il Napoli non molla la presa: ora la Roma ha cambiato approccio

Il filo che lega il mercato di Roma e Napoli, allacciato la scorsa estate con le operazioni ... Ma nonostante sia stato eletto intoccabile da Paulo Fonseca - e dai tifosi - può comunque partire a ...

Napoli, Allan saluta e va via: il brasiliano assente in allenamento

Sarebbe tra i convocati azzurri per questa seconda parte di ritiro, ma Allan in realtà in campo nemmeno ci va: il centrocampista brasiliano è infatti assente questo pomeriggio sul campo dello Stadio P ...

