Messi non si presenta ai test anti Covid del Barcellona

La rottura tra Leo Messi e il Barcellona è ormai insanabile. Dopo l'invio del burofax con il quale l'argentino comunicava la sua intenzione di lasciare il club a costo zero oggi il giocatore non si è presentato alla Ciutat Espostiva "Joan Gamper" dove sono in corso i test anti Covid come da protocollo prima della ripresa degli allenamenti fissata per questo pomeriggio.L'argentino era atteso per le 10.15, ma non si è visto. Ieri i rappresentanti del giocatore avevano comunicato che non si sarebbe presentato. Puntuale, alle 10, invece si è presentato Luis Suarez, anche se non rientra nei piani di Koeman.

